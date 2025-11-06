Charla sobre ética como soporte social en Abegondo

La ética como soporte de la intervención social. Ese será el eje central de la jornada que el CEIS del Consorcio As Mariñas celebrará este viernes, 7 de noviembre. La jornada se celebrará en la Finca Os Loureiros de Abegondo desde las 9.00 horas, e incluirá varias mesas de debate. La inauguración será a las 9.15 horas y correrá a cargo del presidente del Consorcio As Mariñas, José Antonio Santiso Miramontes, y de la responsable del Plan Coordinador de Servizos Sociais del ente supramunicipal, María Barral Varela.