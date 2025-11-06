Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El club Gladiadores firma una triple corona

El equipo cullerdense se ha proclamado campeón gallego de béisbol, poniendo el broche de oro a una temporada en la que también lograron otros dos títulos. Con esta triple conquista, los Gladiadores de Culleredo BSC se consolidan como una de las grandes revelaciones de este año.

