El Concello de Oleiros instalará nueve marquesinas de autobús
Se ubicarán en Dorneda, Arillo, avenidas Emilia Pardo Bazán y Che Guevara, calles Traballo y Lavandeira y en la urbanización O Bosque | La Xunta suministra las pérgolas y el Ayuntamiento las coloca
El Ayuntamiento oleirense anuncia la instalación de nueve marquesinas de autobús en distintos puntos del municipio para las próximas semanas. Asegura que las estructuras se renovarán en virtud de «un acuerdo con la Xunta, que, tras años sin atender las solicitudes del Concello, ha aceptado finalmente cumplir con su obligación de dotar a las paradas de marquesinas».
Las nuevas pérgolas se colocarán en las paradas del cementerio de Dorneda, la farmacia de Arillo, en la avenida Emilia Pardo Bazán, en el Royal Palace (a la altura del número 2, una marquesina en cada margen de la vía), en la Rúa do Traballo, en la calle Lavandeira, en la avenida Che Guevara (antes de la rotonda) y en la entrada de la urbanización O Bosque, detalla el Ayuntamiento oleirense.
El Concello critica que la Xunta suministra y asume el coste de las marquesinas, pero las tiene que colocar el Ayuntamiento, porque las entregan sin montar. «Ellos ofrecen una empresa que nos cobra 500 euros por montar cada una, pero entendemos que lo podemos hacer nosotros directamente con personal municipal», precisó el alcalde, Ángel García Seoane.
- Abre sus puertas por primera vez el pazo de Illobre, en Betanzos: 'De niña no podía entrar por la puerta principal, tenía que ir por la de la cocina
- Una pareja lleva el sabor de Venezuela a Arteixo: 'Aquí hay mucha gente joven dispuesta a probar cosas nuevas
- Una chaqueta gallega salva vidas frente a la velutina: "Está pensada para los trabajos de desbroce"
- Fallece el miembro de Protección Civil de Abegondo Javier Montero
- La demolición del edificio que 'tapa' Mera, más cerca
- Anulada una oposición municipal por puntuar más la experiencia en Oleiros
- Betanzos abre expediente a otro local de la zona de marcha y tramita multas a otros dos
- Burger Manía llega a Arteixo: cuatro días de hamburguesas gourmet