El Concello de Oleiros instalará nueve marquesinas de autobús

El Ayuntamiento oleirense anuncia la instalación de nueve marquesinas de autobús en distintos puntos del municipio para las próximas semanas. Asegura que las estructuras se renovarán en virtud de «un acuerdo con la Xunta, que, tras años sin atender las solicitudes del Concello, ha aceptado finalmente cumplir con su obligación de dotar a las paradas de marquesinas».

Las nuevas pérgolas se colocarán en las paradas del cementerio de Dorneda, la farmacia de Arillo, en la avenida Emilia Pardo Bazán, en el Royal Palace (a la altura del número 2, una marquesina en cada margen de la vía), en la Rúa do Traballo, en la calle Lavandeira, en la avenida Che Guevara (antes de la rotonda) y en la entrada de la urbanización O Bosque, detalla el Ayuntamiento oleirense.

El Concello critica que la Xunta suministra y asume el coste de las marquesinas, pero las tiene que colocar el Ayuntamiento, porque las entregan sin montar. «Ellos ofrecen una empresa que nos cobra 500 euros por montar cada una, pero entendemos que lo podemos hacer nosotros directamente con personal municipal», precisó el alcalde, Ángel García Seoane.