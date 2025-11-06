El desbordamiento de los ríos Mendo y Mandeo provocó este miércoles inundaciones en varias zonas de Betanzos. Los principales desbordamientos se registraron en A Ribeira, la zona del puerto, O Pasatempo, Carregal, parque Pablo Iglesias y Tolerancia, según informa el Concello. El Ayuntamiento, que desplegó un dispositivo de emergencias para apoyar a los vecinos de las zonas afectadas, sospecha que los desbordamientos pudieron deberse a la apertura de compuertas de las minicentrales por las lluvias. La alcaldesa, María Barral, avanza que se pondrá en contacto con Augas de Galicia para reclamar de nuevo medidas.

El desbordamiento de los ríos Mendo y Mandeo provoca inundaciones en Betanzos