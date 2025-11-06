El desbordamiento de los ríos Mendo y Mandeo provoca inundaciones en Betanzos
El desbordamiento de los ríos Mendo y Mandeo provocó este miércoles inundaciones en varias zonas de Betanzos. Los principales desbordamientos se registraron en A Ribeira, la zona del puerto, O Pasatempo, Carregal, parque Pablo Iglesias y Tolerancia, según informa el Concello. El Ayuntamiento, que desplegó un dispositivo de emergencias para apoyar a los vecinos de las zonas afectadas, sospecha que los desbordamientos pudieron deberse a la apertura de compuertas de las minicentrales por las lluvias. La alcaldesa, María Barral, avanza que se pondrá en contacto con Augas de Galicia para reclamar de nuevo medidas.
