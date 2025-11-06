Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Homenaje a los «que hacen posible» el Globo

La Fundación Globo de San Roque celebrará el domingo a las 12.00 horas el acto de reconocimiento del patronato a «las personas que en la actualidad hacen posible la elaboración y lanzamiento del globo». El acto tendrá lugar en la Sala Capitular do Concello de Betanzos, en la Praza da Constitución.

