El Instituto de Oceanografía estudiará microorganismos de Seixo Branco

El Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) y el Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC) han iniciado un estudio pionero sobre los microorganismos marinos asociados al filón de cuarzo blanco de Seixo Branco, «un enclave geológico singular», señala la institución, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. El proyecto aborda «una línea emergente de investigación que combina la geología y la ecología microbiana marina aplicada a la conservación del patrimonio», describe.

El objetivo de la iniciativa es «comprender los procesos de biodeterioro y explorar estrategias de mitigación basadas en la propia biología del sistema». El equipo comparará los microorganismos presentes en la columna de agua costera de A Coruña con los que se desarrollan sobre el filón de cuarzo y en las pozas de marea adyacentes. Analizará sus interacciones con el sustrato mineral y su papel en los procesos de degradación o protección del mismo.

El estudio está vinculado al programa de observación Radiales, «la serie temporal oceanográfica más larga del norte de España, coordinada por el IEO-CSIC desde hace más de tres décadas», explica el centro. Se desarrolla en el marco de una ayuda María del Pilar Mata Campo del CSIC, destinada a «promover investigaciones en la frontera del conocimiento», y está liderada por David Freire-Lista (IGME-CSIC) y Marta M. Varela (IEO-CSIC) y cuenta con la colaboración del Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (Ceida) de Oleiros y del Instituto Universitario de Xeoloxía Isidro Parga Pondal, de la Universidade da Coruña (UDC).