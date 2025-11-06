A Laracha dedicará 75.000 euros en ayudas a gastos escolares
A Laracha
El Ayuntamiento de A Laracha acordó adjudicar a la escolarización parte de las ayudas municipales, a propuesta de la Comisión de Valoración, que durante las últimas semanas evaluó y calificó la totalidad de las solicitudes presentadas.
La lista definitiva de beneficiarios puede consultarse en la página web municipal www.alaracha.gal, en el apartado de Últimos avisos. La convocatoria de este año cuenta con una dotación de 75.000 euros, con los que el Ayuntamiento colabora con las familias de los 357 beneficiarios, ayudándolas a afrontar los gastos derivados del curso escolar.
