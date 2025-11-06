Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Recepción al campeón europeo Lucas Yáñez

El alcalde, Ángel García Seoane, y la concejala de Deportes, Teresa Vázquez, recibieron oficialmente en la Casa del Concello al reciente campeón de Europa de patinaje artístico Lucas Yáñez, vecino de Dorneda. Le hicieron entrega de una placa como regalo institucional.

