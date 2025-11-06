El río Serantes, incluido en las zonas de riesgo de inundación

La zona del río Serantes, en Mera, ha sido incorporada a las áreas de peligrosidad y riesgo de inundación de la demarcación Galicia-Costa, según los nuevos mapas publicados por la Xunta dentro de la revisión del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PXRI).

Es por eso que el BNG de Oleiros ha asegurado que preguntará al Gobierno local si tiene previsto presentar alegaciones a la delimitación de esta zona y de qué forma podría afectar esta declaración a la seguridad de la localidad o a futuros proyectos urbanísticos.

El período de consulta pública permanecerá abierto durante tres meses, permitiendo a la ciudadanía y a las entidades interesadas presentar sus observaciones.