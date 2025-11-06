El río Serantes, incluido en las zonas de riesgo de inundación
El BNG preguntará al Concello si tiene previsto presentar alegaciones
Oleiros
La zona del río Serantes, en Mera, ha sido incorporada a las áreas de peligrosidad y riesgo de inundación de la demarcación Galicia-Costa, según los nuevos mapas publicados por la Xunta dentro de la revisión del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PXRI).
Es por eso que el BNG de Oleiros ha asegurado que preguntará al Gobierno local si tiene previsto presentar alegaciones a la delimitación de esta zona y de qué forma podría afectar esta declaración a la seguridad de la localidad o a futuros proyectos urbanísticos.
El período de consulta pública permanecerá abierto durante tres meses, permitiendo a la ciudadanía y a las entidades interesadas presentar sus observaciones.
- Abre sus puertas por primera vez el pazo de Illobre, en Betanzos: 'De niña no podía entrar por la puerta principal, tenía que ir por la de la cocina
- Una pareja lleva el sabor de Venezuela a Arteixo: 'Aquí hay mucha gente joven dispuesta a probar cosas nuevas
- Una chaqueta gallega salva vidas frente a la velutina: "Está pensada para los trabajos de desbroce"
- Fallece el miembro de Protección Civil de Abegondo Javier Montero
- Anulada una oposición municipal por puntuar más la experiencia en Oleiros
- La demolición del edificio que 'tapa' Mera, más cerca
- Betanzos abre expediente a otro local de la zona de marcha y tramita multas a otros dos
- El estado de conservación del patrimonio litoral de Sada, del «aceptable» al «muy deficiente»