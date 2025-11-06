Roban una bobina de cable de cobre de 250 kg valorada en 6.000 euros en una obra pública de Oleiros

Dos electricistas municipales trabajaban este miércoles en la sustitución de cables de iluminación pública en la avenida Jiménez Herrero de Dexo. A las 11.00 horas abandonaron el lugar para atender una avería en otro punto del municipio y, cuando regresaron media hora más tarde, una bobina de cable de cobre de 250 kg ya no estaba en el lugar.

El precio del pesado carrete necesario para la instalación eléctrica es de 6.340 euros, según explica el Concello de Oleiros en una nota de prensa.

Desde el municipio sospechan que, dado el peso del cable robado, su robo solo es posible mediante un camión dotado de algún tipo de grúa. Al ser el rollo de unas dimensiones llamativas, piden desde el ayuntamiento colaboración ciudadana. Solicitan que si algún vecino vio algo en esa media hora lo comunique llamando al 981 610 001.

El Concello, por su parte, denunció el suceso ante la Guardia Civil y la Policía Local, que están investigando el robo para tratar de dar con los responsables del robo.