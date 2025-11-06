Tres corales participan en el Festival Camiño ao Inverno de Sada

El auditorio de la Casa da Cultura de Sada acogerá el próximo domingo el XIII Festival Camiño ao Inverno. La entrada es libre hasta completar el aforo. Se trata de una cita musical que cuenta con la participación de tres corales: Rondalla Só Elas, de Ferrol; Agrupación Folclórica Aturuxo, de A Coruña, y Coro Galego Santa Comba de Veigue, de Sada.

Se trata de un festival organizado por el Coro Galego Santa Comba de Veigue con la colaboración del Concello de Sada.