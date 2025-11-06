El Valle Inclán, en un programa para plantar un bosque

El colegio Ramón María del Valle Inclán participará, junto al Alfredo Brañas de Paiosaco y a un centro de Rianxo y otro de A Cañiza, en un programa de la Fundación María José Jove para plantar un bosque desde una perspectiva artístico-creativa. El proyecto, titulado Aprender del bosque, busca fomentar la conciencia medioambiental desde edades tempranas, recuperar hábitats naturales y favorecer la biodiversidad.