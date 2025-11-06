Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Valle Inclán, en un programa para plantar un bosque

Oleiros

El colegio Ramón María del Valle Inclán participará, junto al Alfredo Brañas de Paiosaco y a un centro de Rianxo y otro de A Cañiza, en un programa de la Fundación María José Jove para plantar un bosque desde una perspectiva artístico-creativa. El proyecto, titulado Aprender del bosque, busca fomentar la conciencia medioambiental desde edades tempranas, recuperar hábitats naturales y favorecer la biodiversidad.

