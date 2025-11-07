Barral urge a la Xunta medidas para evitar inundaciones
La Xunta niega que la apertura de compuertas de minicentrales provocase el desbordamiento
Betanzos
«Estamos un poco hartos de esta situación, es urgente tomar medidas». La alcaldesa de Betanzos, María Barral, expresó ayer su malestar por el nuevo desbordamiento de los ríos Mendo y Mandeo que anegó varios puntos del casco urbano. La regidora apeló a los daños causados por estas inundaciones en las empresas del puerto e instó a la Xunta a tomar medidas. Barral cree además que el desbordamiento fue causado por la apertura de las compuertas de minicentrales río arriba sin previo aviso.
La Xunta lo niega «No tienen capacidad de regular el caudal del río, ya que solo disponen de azudes y carecen de embalses de retención», replica Medio Ambiente, que achaca lo sucedido a la coincidencia de mareas vivas, lluvias y luna llena.
