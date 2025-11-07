Betanzos aprueba subir el IAE con los votos de PSOE y BNG
Betanzos dio luz verde este jueves en un pleno extraordinario a la subida del Impuesto de Actividades Económicas (IAE). La propuesta prosperó con los votos del Gobierno local (PSOE) y del BNG. El PP y los dos ediles no adscritos votaron en contra.
El Ejecutivo que preside la socialista María Barral defendió la modificación de la ordenanza que regula este impuesto para «adaptarlas a la situación actual» dado que la ponencia de valores catastrales vigentes es de 2007. El BNG apoyó la medida al entender que va dirigida a «reflejar la situación actual» y permitir al Concello incrementar sus ingresos «de forma proporcional a la capacidad económica de la empresas con facturación superior al millón de euros anuales».
El PP se opuso y criticó un «nuevo hachazo fiscal». Los dos ediles no adscritos tampoco ven justificada la medida.
