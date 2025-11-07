‘Os Contos do Lobicán’ llegan a la Fábrica este sábado

El Concello de Oleiros organiza este sábado, 8 de noviembre, un nuevo espectáculo cultural infantil con Os contos do Lobicán, de Redrum Teatro, a las 18.00 horas en la Fábrica. Se trata de un espectáculo de marionetas musical, que contará con una duración de 40 minutos. La actividad está dirigida a niños y niñas mayores de 3 años. El espectáculo es gratuito, pero para asistir es necesario inscribirse previamente en la web del Concello.