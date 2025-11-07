A Laracha recupera la Policía Local después de año y medio, pero con la RPT paralizada

La Policía Local de A Laracha vuelve a estar operativa después de un año y medio. Cuatro agentes se han reincorporado recientemente tras un largo periodo de bajas médicas, mientras que otros dos han solicitado el traslado a otros municipios.

A pesar de ello, el conflicto laboral sigue abierto, ya que el Concello no ha retomado la negociación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) con los efectivos desde octubre del año 2024.

Esta situación ha provocado una gran crispación entre los policías del municipio, que llevan más de un año demandando mejoras en sus condiciones laborales, alegando que son «muy precarias» en comparación con las del resto de efectivos locales de la provincia.

El Concello repondrá las dos vacantes por su cuenta

El Concello larachés, por su parte, anuncia que repondrá por su cuenta «cuanto antes» las dos vacantes que quedan para que el servicio pueda volver a funcionar «al completo».

Después de que el cuerpo registrase un total de ocho bajas en apenas seis meses —una de ellas a causa de un grave accidente de tráfico—, el Ejecutivo local decidió incorporar en el mes de mayo a tres auxiliares, que prestaron servicio hasta este mes.

Así, el Concello larachés contrató un total de cinco auxiliares de Policía durante el último año y medio para hacer frente a las bajas en el cuerpo.

En este sentido, la oposición presentó múltiples quejas en los últimos meses. El PSOE aseguró que la localidad vivió varios sucesos que evidenciaron la «preocupante situación» en la que se encontraban los vecinos al no contar con ningún agente.

A estas quejas se unió también el BNG, recordando que su grupo presentó una petición por escrito para solicitar una junta de portavoces con el fin de poner solución a la problemática.

Auxiliares sin supervisión

Los auxiliares, que fueron contratados en abril para labores de atención ciudadana, seguridad en eventos públicos y regulación el tráfico, no pueden ejercer estas funciones sin supervisión de al menos un Policía Local, tal y como asegura la Unión Galega de Policías Locais (Ugpol).

Y el cuerpo policial larachés criticó la gestión del Concello por dejar que los auxiliares trabajasen solos. La Ugpol explica que los auxiliares no están dotados ni de medios ni de las competencias que se necesitan, y permitir que trabajen solos supone «un gran riesgo».