‘O silencio tamén mata’, lema de la campaña del 25-N en Culleredo

El Concello de Culleredo presentó este jueves su campaña de sensibilización con motivo del 25-N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que lleva por lema O silencio tamén mata. La programación incluye espectáculos teatrales, charlas, acciones formativas con escolares, monólogos, la lectura de un manifiesto y emisiones especiales en Radio Culleredo.