Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Oleiros recupera los bailes para mayores

El Concello de Oleiros retomó su programa de baile para personas mayores los sábados. Una celebración que irá rotando por las distintas Casas do Pobo. El próximo baile será este sábado, día 8, en Nós, en horario de 17.00 a 20.00 horas, y en él actuará el dúo D’Vicio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents