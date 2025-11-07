Perillo celebra una nueva edición de la Feira do Mel
La Feira do Mel regresará a Oleiros, concretamente a la Pista Polideportiva de Perillo, el domingo 9 de noviembre. En ella se expondrán todo tipo de productos apícolas, entre los que se podrán encontrar diversas clases de miel, dulces elaborados con el producto estrella de la feria. El horario de apertura de los stands será desde las 10.00 hasta las 15.00 horas. La feria contará con las actuaciones musicales a las 12.00 y a las 13.00 horas.
