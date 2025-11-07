El PP exige una comisión extraordinaria y agilizar el PXOM tras la denuncia por otro convenio incumplido

El grupo municipal del PP de Culleredo exige al Gobierno local «la convocatoria urgente de una comisión extraordinaria de Presidencia» y reafirma su «disposición a impulsar y aprobar un nuevo PXOM que dé salida definitiva a los convenios urbanísticos incumplidos y evite nuevas indemnizaciones millonarias». Los populares denuncian «la irresponsabilidad del alcalde y su equipo de Gobierno tras conocerse una nueva reclamación judicial de 18,4 millones de euros por el convenio del paseo marítimo de O Burgo», que publicó este diario.

El acuerdo, de 1996, preveía la cesión de edificabilidad a cambio de la entrega, por convenio expropiatorio , de suelo para la construcción del paseo marítimo de O Burgo. El Concello ha mostrado su oposición a la demanda y su rechazo a abonar «cuantía alguna». Y ha defendido que, en caso de tener que pagar algo, «la cantidad sería notablemente inferior, de poco más de 500.000 euros, de acuerdo con el informe pericial realizado». El Gobierno incidió, además, en que el convenio es «muy anterior al alcalde [José Ramón Rioboo] y la Corporación actual, ya que es de hace 29 años».

El PP sostiene que «el Gobierno municipal, con el alcalde a la cabeza, ha vuelto a mentir», en referencia a las preguntas que han realizado los populares en los últimos años, orales y por escrito, sobre convenios urbanísticos pendientes, a las que el Ejecutivo municipal respondió que no tenía constancia. «Pasó con el convenio de cesión de Villa Melania —con una sentencia firme que condena al Concello a pagar 1,4 millones a una promotora— y ahora con el paseo marítimo, con 18 millones en juego», critica la portavoz popular, Izaskun García Gorostizu.

El PP exige a Rioboo explicar por qué defiende que no se debe pagar «cuantía alguna» y reitera su compromiso con «desatascar el urbanismo en Culleredo».