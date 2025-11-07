Protesta hoy en O Temple por el mal estado de pistas y parques
Vecinos de O Temple se manifestarán hoy ante la Casa das Palmeiras para denunciar el mal estado de las pistas deportivas y parques de la parroquia, la más poblada del concello de Cambre. La concentración se celebrará a las 18.00.
La protesta llega después de que el pabellón de O Graxal tuviera que cerrarse por su mal estado, lo que impide que los escolares del colegio puedan realizar la actividad física y las extraescolares a cubierto, denuncian vecinos de O Temple. Aseguran, además, que los pequeños tampoco pueden jugar con seguridad en las pistas deportivas por el riesgo que entraña su falta de mantenimiento y que el parque Ramón Barba, cuya obra no se ha llegado a completar, permanece con máquinas y material tendido sobre la que debiera ser también una superficie pública de ocio.
El Concello de Cambre ha impulsado la contratación de una obra para reparar la cubierta del pabellón de O Graxal para así poder reabrirlo. El actual Gobierno local, del PP, achaca la situación actual a la dejadez del Ejecutivo anterior, de UxC, que a su vez denunció el bloqueo, primero, por el endurecimiento de criterios de la secretaria y la interventora municipales y, después, por la falta de apoyo de los grupos de la oposición para aprobar expedientes de crédito para pagar a empresas.
