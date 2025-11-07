Sanidade otorga la calificación de «buena» o «excelente» al agua de las playas de Sada

La Dirección Xeral de Saúde Pública acaba de colgar la clasificación anual de las zonas de baño para la próxima temporada 2026. Nuevamente, todos los arenales de las comarcas coruñesa y betanceira superan el examen autonómico. Los principales cambios se registran en el municipio de Sada, que mejora los resultados en Cirro, donde el agua pasa de «buena» a «excelente», y empeora ligeramente en San Pedro, que pasa de «excelente a buena». El resto de los arenales de Sada mantienen la calificación del pasado año: Arnela y Morazón conservan el «excelente» y As Delicias y Sada Nueva, la de «buena».

Los arenales urbanos de este municipio han logrado superar el examen autonómico a pesar de los vertidos registrados este verano, que afectaron especialmente a As Delicias, que estuvo desaconsejado hasta en tres ocasiones al baño por una elevada concentración de bacterias fecales.

Con todo, los resultados fueron buenos en términos generales, dado que de los 62 muestreos solo 6 superaron los límites de Escherichia coli o Enterococo intestinal que fija la Xunta, según los datos publicados en la web de la Dirección Xeral de Saúde Pública.

Resultados en la comarca

Una vez más, son A Coruña, Oleiros y Arteixo los que obtienen los mejores resultados, al lograr la calificación de excelente para todos sus arenales (en el caso del municipio arteixán, la Dirección Xeral de Saúde retiró ya hace un par de años la Ría de Barrañán del censo de zonas de baño por los reiterados vertidos). Miño se queda cerca, con todas sus playas con la máxima puntuación salvo la Alameda, con un «bien». Caión mantiene su «excelente» Gandarío conserva el «excelente», al igual que O Regueiro. Las aguas de O Pedrido la calificación de «buena» y «suficiente» para cada una de sus márgenes.