El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, acusa al Ministerio de paralizar una urbanización

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, denuncia que el Ministerio de Transportes, del que depende la Dirección General de Carreteras, o sus representantes territoriales, de paralizar el desarrollo de una urbanización en la zona de O Graxal desde hace cinco años. Asegura que primero se pusieron obstáculos a conectar la superficie con la carretera Nacional-VI pese a tratarse de una finca con más de 250 metros de frente» a la calzada —por otro lado da al paseo de la ría— y que ahora exigen la instalación de pantallas para mitigar ruidos, cuando se encuentra en «una zona urbana consolidada al 100%».

El regidor afirma que el desarrollo supone una inversión de más de un millón de euros y denuncia la «diferencia abismal» de costes que supone el haberse demorado cinco años los trámites para que el departamento estatal conceda permiso para llevar a delante las edificaciones. «Es un disparate que no tiene nombre. Vamos a tomar medidas ante el Ministerio por esta situación», advirtió García Seoane este viernes en una emisora de radio local. «Raya lo delictivo. Si yo fuera el propietario, habría denunciado a algún técnico del Ministerio», incidió el alcalde.

García Seoane aseguró que, con respecto a los obstáculos iniciales, dieron «una media solución» después ya de «amenazar» con tomar medidas. Pero lamenta que ahora marquen nuevas exigencias de protección sonora.