Sumarte cortará el agua en seis calles el próximo martes dos horas

Sumarte informa a los usuarios del servicio de abastecimiento de agua de Arteixo que, debido a trabajos de mejora en la red general, el próximo martes, 11 de noviembre, el suministro permanecerá interrumpido entre las 9.00 y las 11.00 horas.

El corte afectará a las calles Santiago de Compostela, A Laracha, Ribadeo, Ferrol, Devesos y la avenida de Nostián. Sumarte recomienda a los vecinos comprobar que ningún grifo quede abierto para evitar posibles pérdidas innecesarias de agua, así como incidencias en las instalaciones interiores durante el restablecimiento del servicio.