Vecinos demandan reparar las pistas deportivas y parques de O Temple

La acumulación de problemas por resolver en Cambre comienza a traducirse en hartazgo vecinal y cierta tensión en la calle. Vecinos han protestado este viernes ante la Casa das Palmeiras por el mal estado de las pistas deportivas y los parques de O Temple, además de por el cierre del pabellón del colegio de O Graxal, que impide a los escolares realizar las materias de actividad física y las extraescolares en un recinto cerrado.

El Concello anunció este viernes que ha contratado una carpa para que los niños puedan realizar estas prácticas a cubierto hasta que se repare la cubierta del polideportivo, obra cuya contratación ha impulsado, para reabrirlo.

La concentración, vigilada por la Guarcia Civil, ha reunido a unas 300 personas y ha llegado a registrar momentos de tensión cuando los asistentes comenzaron a cortar la carretera.