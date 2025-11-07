Vecinos exigen podar los árboles de O Burgo y el Concello prevé reforestar
Residentes junto al paseo de la ría denuncian el «riesgo» y las molestias tras años de escaso mantenimiento y el Concello plantea sustituir ejemplares con un protocolo de sostenibilidad
Vecinos de O Burgo reclaman un mayor mantenimiento de los árboles junto al paseo de la ría, ante sus viviendas. Aseguran que llevan años con pocos cuidados, demandan podas frecuentes y saneamiento de los ejemplares en mal estado y denuncian que, dado su gran tamaño, suponen «un riesgo» por la caída de ramas de importante volumen, generan mucho polen y polvo y dan oscuridad y quitan vistas, por lo que han recogido firmas y han presentado en el Ayuntamiento de Culleredo más de 600, afirman. El Concello propone un plan de reforestación para «renovar y revalorizar la arboleda», que consultará con la oposición, para «dar respuesta a una demanda vecinal reiterada para recuperar las vistas y minimizar las molestias».
La falta de poda y mantenimiento que denuncian los vecinos supone que muchos «alcanzan la altura de un sexto piso», detalla Paz Louzao, que ha promovido la recogida de firmas. «Caen toneladas de hojas que atascan las bajantes y se cuelan por los garajes. En primavera y verano, con el polen, generan muchísimo polvo; durante dos meses no pudimos abrir ni una ventana. Y tienen una altura impresionante: desde un 6º piso no se ve ni la ría ni el Chuac y en mi cocina, exterior, tengo que encender la luz para cocinar, sea febrero o agosto», cuenta la vecina.
El Concello plantea una sustitución progresiva y técnicamente planificada de ejemplares por especies autóctonas de alto valor ecológico y porte bajo, con un protocolo basado en criterios de sostenibilidad. Afirma que la empresa de mantenimiento ha realizado un inventario detallado, evaluando el estado fitosanitario de cada árbol, y que el Ayuntamiento «actúa periódicamente» en los que tienen problemas y hace un seguimiento continuado».
