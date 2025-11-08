Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Actividades para niños del Pollo Pepe, en Coruña The Style Outlets

RAC

Culleredo

El Pollo Pepe visitará todos los sábados de este mes Coruña The Style Outlets entre las 16.00 y las 20.00 horas. Los niños podrán conocer al personaje, hacerse fotos con él y traer su libro para que se lo firme personalmente. Además, por cada compra superior a 20 euros en las tiendas del centro los clientes podrán recibir un rasca y gana y optar a premios exclusivos del Pollo Pepe.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents