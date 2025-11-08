Actividades para niños del Pollo Pepe, en Coruña The Style Outlets
Culleredo
El Pollo Pepe visitará todos los sábados de este mes Coruña The Style Outlets entre las 16.00 y las 20.00 horas. Los niños podrán conocer al personaje, hacerse fotos con él y traer su libro para que se lo firme personalmente. Además, por cada compra superior a 20 euros en las tiendas del centro los clientes podrán recibir un rasca y gana y optar a premios exclusivos del Pollo Pepe.
