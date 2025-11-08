Arteixo oferta 36 viviendas de obra nueva en la renovada Travesía de Pastoriza

La parroquia de Pastoriza, en Arteixo, continúa su transformación urbana con una nueva promoción de vivienda situada frente al campo de fútbol, entre los número 41 y 43 de la Travesía de Pastoriza. El proyecto, que prevé la construcción de 36 pisos y áticos de una, dos y tres habitaciones, se suma al impulso urbanístico que vive esta zona del municipio, en la que se ha llevado a cabo una gran transformación en los últimos años.

La actuación, de la que se encargan la inmobiliaria Brigantia Real Estate, Amma Promoción y Sama Obras, contempla su entrega a los futuros propietarios en diciembre de 2026, y ofrecerá viviendas con garaje y trastero en un edificio de estilo contemporáneo que oferta 36 pisos que van desde los 153.000 euros (58 metros cuadrado) hasta los 218.000 euros (112 metros cuadrados).

El 75% de los compradores son inversores

Según fuentes del sector, ya se ha vendido un tercio en apenas dos meses. Por ahora, el 75% de los compradores son inversores, y el 20% son personas procedentes del extranjero, lo que refleja el interés creciente por Arteixo como entorno residencial de intensa y creciente actividad industrial, muy próximo además a A Coruña.

Esta nueva promoción se enmarca en un contexto de mejoras continuas en la Travesía de Pastoriza. El Concello anunció este mismo año la creación de dos nuevos aparcamientos públicos que sumarán 150 plazas en la calle Sinforiano López y en la Travesía de Arteixo, con el objetivo de favorecer el acceso a los comercios e industrias locales y mejorar la conexión con el polígono de Sabón.

Esto se suma a las obras de urbanización que recepcionaron el pasado año en el entorno del campo de fútbol, que incluyeron la ampliación de aceras, la creación de espacios verdes y la apertura de una nueva calle, con una inversión de 618.000 euros.

Cinco promociones de obra nueva en la actualidad

En la actualidad, en Arteixo hay cinco promociones de obra nueva en venta, y, en los primeros seis meses de este año, el Concello concedió tantas licencias como en todo 2024, según los últimos datos disponibles del Instituto Galego de Estadística.

Arteixo experimenta un repunte no solo en la edificación de nuevas viviendas, sino también en el movimiento del mercado inmobiliario. Prueba de ello es que durante los dos primeros trimestres del año se contabilizaron 162 compraventas en el municipio, de acuerdo con las cifras más recientes del Ministerio de Vivienda.