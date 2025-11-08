La betanceira Amable Varela sopla las velas de sus cien años
El Ayuntamiento de Betanzos felicitó este viernes a la vecina Amable Varela por sus cien años. La alcaldesa, María Barral, estuvo acompañada por varias concejalas del Gobierno local para festejar con esta vecina su siglo de vida y agasajarla con una placa y un ramo de flores. Amable Varela disfrutó de este día especial acompañada por sus tres hijos, Fina, Tomás y Pedro, su nuera Rosa y sus nietas y bisnietas.
