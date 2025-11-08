Carlos Arévalo encenderá la Navidad en Betanzos
El acto será el día 29 en la plaza Irmáns García Naveira
El medallista olímpico Carlos Arévalo será el encargado de encender el alumbrado navideño en betanzos. El acto está programado para las 19.00 horas del próximo día 29 de este mes de noviembre en la plaza Irmáns García Naveira.
El piragüista estará acompañado por la alcaldesa, María Barral, quien expresó su agradecimiento al piragüista por aceptar la invitación para una jornada tan simbólica”. Los asistentes disfrutarán de música en vivo y los niños y niñas de Betanzos,serán invitados a un chocolate.
"Es un orgullo contar con betanceiro como Carlos Arévalo para el encendido de nuestro alumbrado. Queremos reconocer una vez más el trabajo y los éxitos alcanzados por este betanceiro en todo el mundo”, se congratula Barral.
- Abre sus puertas por primera vez el pazo de Illobre, en Betanzos: 'De niña no podía entrar por la puerta principal, tenía que ir por la de la cocina
- Una pareja lleva el sabor de Venezuela a Arteixo: 'Aquí hay mucha gente joven dispuesta a probar cosas nuevas
- Una chaqueta gallega salva vidas frente a la velutina: "Está pensada para los trabajos de desbroce"
- Fallece el miembro de Protección Civil de Abegondo Javier Montero
- Burger Manía llega a Arteixo: cuatro días de hamburguesas gourmet
- La demolición del edificio que 'tapa' Mera, más cerca
- Vecinos exigen podar los árboles de O Burgo y el Concello prevé reforestar
- El estado de conservación del patrimonio litoral de Sada, del «aceptable» al «muy deficiente»