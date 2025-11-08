Carlos Arévalo encenderá la Navidad en Betanzos

El medallista olímpico Carlos Arévalo será el encargado de encender el alumbrado navideño en betanzos. El acto está programado para las 19.00 horas del próximo día 29 de este mes de noviembre en la plaza Irmáns García Naveira.

El piragüista estará acompañado por la alcaldesa, María Barral, quien expresó su agradecimiento al piragüista por aceptar la invitación para una jornada tan simbólica”. Los asistentes disfrutarán de música en vivo y los niños y niñas de Betanzos,serán invitados a un chocolate.

"Es un orgullo contar con betanceiro como Carlos Arévalo para el encendido de nuestro alumbrado. Queremos reconocer una vez más el trabajo y los éxitos alcanzados por este betanceiro en todo el mundo”, se congratula Barral.