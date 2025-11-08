La comunidad escolar exige más profesores especialistas para el colegio Ría do Burgo

La comunidad escolar del colegio Ría do Burgo, de Culleredo, se manifestará el próximo martes para exigir que se aumente el profesorado especialista. La concentración está convocada para las 08.40 delante del centro.

El Concello de Culleredo exige a la Xunta que atienda «con celeridad» las reclamaciones de incremento de profesorado que traslada la comunidad escolar del municipio. «La situación es especialmente grave en lo referente a los escolares con necesidades especiales, una problemática que denuncian las familias y docentes del colegio Ría do Burgo», apunta. El Ayuntamiento manifiesta su «apoyo total» a las reivindicaciones. El Gobierno local manifiesta su «profundo malestar» por los «recortes en materia educativa» y la «pasividad de la Consellería de Educación».

El colegio Ría do Burgo tiene un 10% de alumnos con necesidades educativas especiales (NEE) y 23 con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista del total de 364 alumnos que tiene matriculados este año, informa el Concello. «Un tercio del alumnado requiere de una atención educativa diferenciada», incide. «Sin embargo, el colegio inició el curso con una profesora de Pedagogía Terapéutica menos, lo que provoca que ocho escolares con NEE carezcan de apoyo específico, mientras que otro grupo recibe una atención muy escasa, de una hora a la semana», critica. Asegura que también es insuficiente el profesorado de Audición y Lenguaje (AL).