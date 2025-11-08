El Consorcio de As Mariñas resalta el papel de la ética

El Consorcio de As Mariñas celebró este viernes en Abegondo una jornada del Comité de Ética en Intervención Social (CEIS), pionero en Galicia y único de su tipo. El ente destacó su papel esencial ante los retos actuales de los servicios sociales, asesorando al personal de los ocho municipios del Consorcio.

Su presidente, José Antonio Santiso, subrayó su carácter innovador y su función de apoyo clave. El encuentro incluyó mesas sobre ética, comunidad y la experiencia de personas usuarias.