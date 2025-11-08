El Consorcio de As Mariñas resalta el papel de la ética
Abegondo
El Consorcio de As Mariñas celebró este viernes en Abegondo una jornada del Comité de Ética en Intervención Social (CEIS), pionero en Galicia y único de su tipo. El ente destacó su papel esencial ante los retos actuales de los servicios sociales, asesorando al personal de los ocho municipios del Consorcio.
Su presidente, José Antonio Santiso, subrayó su carácter innovador y su función de apoyo clave. El encuentro incluyó mesas sobre ética, comunidad y la experiencia de personas usuarias.
- Abre sus puertas por primera vez el pazo de Illobre, en Betanzos: 'De niña no podía entrar por la puerta principal, tenía que ir por la de la cocina
- Una pareja lleva el sabor de Venezuela a Arteixo: 'Aquí hay mucha gente joven dispuesta a probar cosas nuevas
- Una chaqueta gallega salva vidas frente a la velutina: "Está pensada para los trabajos de desbroce"
- Fallece el miembro de Protección Civil de Abegondo Javier Montero
- Burger Manía llega a Arteixo: cuatro días de hamburguesas gourmet
- La demolición del edificio que 'tapa' Mera, más cerca
- Anulada una oposición municipal por puntuar más la experiencia en Oleiros
- El estado de conservación del patrimonio litoral de Sada, del «aceptable» al «muy deficiente»