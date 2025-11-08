Un detenido por causar al menos 11 incendios en As Mariñas
A Coruña
La Guardia Civil ha detenido a un hombre por provocar al menos 11 incendios en la comarca de As Mariñas durante este verano. La investigación, que todavía permanece abierta, se inició en Curtis y fue desarrollada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona). El detenido se encuentra el prisión preventiva. La Guardia Civil sospecha que pudo ser el causante de diez fuegos más.
- Abre sus puertas por primera vez el pazo de Illobre, en Betanzos: 'De niña no podía entrar por la puerta principal, tenía que ir por la de la cocina
- Una pareja lleva el sabor de Venezuela a Arteixo: 'Aquí hay mucha gente joven dispuesta a probar cosas nuevas
- Una chaqueta gallega salva vidas frente a la velutina: "Está pensada para los trabajos de desbroce"
- Fallece el miembro de Protección Civil de Abegondo Javier Montero
- Burger Manía llega a Arteixo: cuatro días de hamburguesas gourmet
- La demolición del edificio que 'tapa' Mera, más cerca
- Anulada una oposición municipal por puntuar más la experiencia en Oleiros
- El estado de conservación del patrimonio litoral de Sada, del «aceptable» al «muy deficiente»