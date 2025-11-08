Un detenido por causar al menos 11 incendios en As Mariñas

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por provocar al menos 11 incendios en la comarca de As Mariñas durante este verano. La investigación, que todavía permanece abierta, se inició en Curtis y fue desarrollada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona). El detenido se encuentra el prisión preventiva. La Guardia Civil sospecha que pudo ser el causante de diez fuegos más.