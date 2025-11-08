Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Labores de conservación en el río Mero

Labores de conservación en el río Mero | LOC

Labores de conservación en el río Mero | LOC

La Xunta está realizando labores de conservación fluvial en más de 9,7 kilómetros en el río Mero. Los trabajos durarán tres semanas y consisten en la retirada de árboles caídos en el canal fluvial para evitar atoramientos. Estos se realizan con motosierras y otras herramientas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents