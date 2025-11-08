Semana infantil con seis cuentacuentos en las bibliotecas municipales

El Concello de Oleiros organizará la semana que viene seis actividades de espectáculos infantiles y cuentacuentos en las bibliotecas municipales a través de Hora do conto e Ler conta moito. Es necesario apuntarse con antelación en oleiros.org/bibliotecas/inscribete y el plazo ya está abierto.

La primera actividad, para niños a partir de cinco años, se celebrará el próximo lunes, día 10, en la biblioteca municipal María José Ruso, de Dorneda, a las 18.30 horas, e incluirá el espectáculo Eva na Antártida, de Trémola Teatro. Al día siguiente, Catuxa Cela será la encargada de presentar A cebra Camila a las 17.30 horas, en la biblioteca Manuel María de Oleiros. Está recomendado para niños de dos a cuatro años.

El miércoles la sede de la actividad será la biblioteca Rosalía de Castro de Santa Cruz, con un pase de A galiña Xosefina, de Trémola Teatro, a las 18.30 horas. La obra está pensada para niños desde los cinco años.

El jueves habrá dos sesiones. Una a las 17.30 horas en Xograr Mendiño, de Lorbé, donde se representará A festa de Leo a cargo de Trémola Teatro. Y otra en la biblioteca central Rialeda, de Perillo, a las 18.30 horas, con Ramiro Neira protagonizando Contos de aventuras. La primera actividad está pensada para niños de dos a cuatro años, y la siguiente, para menores a partir de los cinco. Pablo Díaz será el encargado de cerrar el programa a las 17.30 horas en la biblioteca municipal Ánxel Fole, de Nós, con Cantos contos con música, también para niños a partir de cinco años.