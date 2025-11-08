Semana infantil con seis cuentacuentos en las bibliotecas municipales
Las actividades, que precisan inscripción previa, se realizarán del lunes al viernes
El Concello de Oleiros organizará la semana que viene seis actividades de espectáculos infantiles y cuentacuentos en las bibliotecas municipales a través de Hora do conto e Ler conta moito. Es necesario apuntarse con antelación en oleiros.org/bibliotecas/inscribete y el plazo ya está abierto.
La primera actividad, para niños a partir de cinco años, se celebrará el próximo lunes, día 10, en la biblioteca municipal María José Ruso, de Dorneda, a las 18.30 horas, e incluirá el espectáculo Eva na Antártida, de Trémola Teatro. Al día siguiente, Catuxa Cela será la encargada de presentar A cebra Camila a las 17.30 horas, en la biblioteca Manuel María de Oleiros. Está recomendado para niños de dos a cuatro años.
El miércoles la sede de la actividad será la biblioteca Rosalía de Castro de Santa Cruz, con un pase de A galiña Xosefina, de Trémola Teatro, a las 18.30 horas. La obra está pensada para niños desde los cinco años.
El jueves habrá dos sesiones. Una a las 17.30 horas en Xograr Mendiño, de Lorbé, donde se representará A festa de Leo a cargo de Trémola Teatro. Y otra en la biblioteca central Rialeda, de Perillo, a las 18.30 horas, con Ramiro Neira protagonizando Contos de aventuras. La primera actividad está pensada para niños de dos a cuatro años, y la siguiente, para menores a partir de los cinco. Pablo Díaz será el encargado de cerrar el programa a las 17.30 horas en la biblioteca municipal Ánxel Fole, de Nós, con Cantos contos con música, también para niños a partir de cinco años.
