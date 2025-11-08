La Sociedad de Sada programa una sesión de milonga

Los amantes del tango y la milonga tienen una cita este domingo en Sada. La Sociedad Recreativa, Cultural y Deportiva organiza una sesión de milonga a partir de las 18.00 horas.

Las personas interesadas pueden realizar su reserva a través del teléfono 638 160 799 o del correo electrónico lasociedad.sada@gmail.com. El precio es de 8 euros para socios y de 10 para el resto.