La Sociedad de Sada programa una sesión de milonga
Sada
Los amantes del tango y la milonga tienen una cita este domingo en Sada. La Sociedad Recreativa, Cultural y Deportiva organiza una sesión de milonga a partir de las 18.00 horas.
Las personas interesadas pueden realizar su reserva a través del teléfono 638 160 799 o del correo electrónico lasociedad.sada@gmail.com. El precio es de 8 euros para socios y de 10 para el resto.
- Abre sus puertas por primera vez el pazo de Illobre, en Betanzos: 'De niña no podía entrar por la puerta principal, tenía que ir por la de la cocina
- Una pareja lleva el sabor de Venezuela a Arteixo: 'Aquí hay mucha gente joven dispuesta a probar cosas nuevas
- Una chaqueta gallega salva vidas frente a la velutina: "Está pensada para los trabajos de desbroce"
- Fallece el miembro de Protección Civil de Abegondo Javier Montero
- Burger Manía llega a Arteixo: cuatro días de hamburguesas gourmet
- La demolición del edificio que 'tapa' Mera, más cerca
- Anulada una oposición municipal por puntuar más la experiencia en Oleiros
- El estado de conservación del patrimonio litoral de Sada, del «aceptable» al «muy deficiente»