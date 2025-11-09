El accidente de un coche contra una jaula de bombonas en Perillo activa protocolos antiexplosiones

Una salida de vía de un vehículo en Perillo alertó en la mañana de este domingo a los Bombeiros de Oleiros debido a que el impacto se produjo contra una jaula de almacenamiento de bombonas de gas butano.

El suceso ocurrió a las 11.53 horas en la gasolinera GALP de la parroquia oleirense. Hasta el lugar se desplazaron los bomberos porque, además del peligro de explosión, fueron alertados de la posibilidad de que hubiese personas atrapadas, aunque finalmente no hubo.

Accidente en Perillo / Bombeiros de Oleiros

Dada la espectacularidad del siniestro, tuvieron que realizar mediciones con el explosímetro y como medida preventiva se montó una línea de agua de seguridad y se colocaron dos extintores de espuma en los alrededores del accidente.

Además, se procedió al corte del suministro eléctrico del vehículo accidentado mediante la desconexión de la batería y la contención de los vertidos de hidrocarburos procedentes del mismo.