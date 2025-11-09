Carlos Arévalo encenderá las luces navideñas
Betanzos
El medallista olímpico Carlos Arévalo será el encargado de encender el alumbrado navideño en Betanzos el día 29. El piragüista estará acompañado por la alcaldesa, María Barral, que agradece al piragüista su participación en una «jornada tan simbólica». Los asistentes disfrutarán de música en vivo y los niños de Betanzos serán invitados a un chocolate.
- Abre sus puertas por primera vez el pazo de Illobre, en Betanzos: 'De niña no podía entrar por la puerta principal, tenía que ir por la de la cocina
- Una pareja lleva el sabor de Venezuela a Arteixo: 'Aquí hay mucha gente joven dispuesta a probar cosas nuevas
- Una chaqueta gallega salva vidas frente a la velutina: "Está pensada para los trabajos de desbroce"
- Fallece el miembro de Protección Civil de Abegondo Javier Montero
- Burger Manía llega a Arteixo: cuatro días de hamburguesas gourmet
- La demolición del edificio que 'tapa' Mera, más cerca
- Vecinos exigen podar los árboles de O Burgo y el Concello prevé reforestar
- El estado de conservación del patrimonio litoral de Sada, del «aceptable» al «muy deficiente»