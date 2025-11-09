Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carlos Arévalo encenderá las luces navideñas

RAC

Betanzos

El medallista olímpico Carlos Arévalo será el encargado de encender el alumbrado navideño en Betanzos el día 29. El piragüista estará acompañado por la alcaldesa, María Barral, que agradece al piragüista su participación en una «jornada tan simbólica». Los asistentes disfrutarán de música en vivo y los niños de Betanzos serán invitados a un chocolate.

