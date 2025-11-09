Carlos Arévalo encenderá las luces navideñas

El medallista olímpico Carlos Arévalo será el encargado de encender el alumbrado navideño en Betanzos el día 29. El piragüista estará acompañado por la alcaldesa, María Barral, que agradece al piragüista su participación en una «jornada tan simbólica». Los asistentes disfrutarán de música en vivo y los niños de Betanzos serán invitados a un chocolate.