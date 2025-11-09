El Concello renueva la pista y pavimentos del Parga Pondal

El Concello de Oleiros ha acometido los trabajos de renovación de la pista polideportiva y de cambio de pavimento de las aulas de Educación Infantil en el colegio Isidro Parga Pondal del municipio. El Ayuntamiento anunció en los últimos días la realización de estas actuaciones en el centro escolar, público, e incidió en que «aunque la educación es una competencia autonómica y al Concello solo le corresponde los mantenimientos menores, la Xunta rara vez asume sus obligaciones con la agilidad que se requiere».

El Gobierno local oleirense defendió que asumía estas obras para dar respuesta a las demandas y necesidades. «Para garantizar el bienestar de los niños y niñas, por parte del Concello se ejecutan continuamente distintas obras a petición de las direcciones o de las ANPA», sostiene el Concello.