El detenido en Curtis, investigado por otros diez fuegos en el área

La Guardia Civil investiga al hombre detenido por provocar 11 incendios en la comarca de As Mariñas por su posible vinculación con otros diez fuegos en la comarca. La investigación que culminó con la detención de este vecino de Teixeiro de 47 años se inició a raíz de un incendio forestal en Oza-Cesuras el 30 de julio que dio pie a a la apertura de la operación Torunda.

Según informa el instituto armado en un comunicado, los once incendios que, supuestamente, provocó el detenido se registraron en los márgenes de la carretera DP-0302 y afectaron a los municipios de Coirós, Oza-Cesuras y Aranga.

Tras analizar la información recabada, con datos relevantes aportados por la ciudadanía, los agentes lograron identificar al supuesto autor de los fuegos. Los efectivos hallaron en su vehículo una botella de 250 ml de alcohol, un envase que contenía bolitas de algodón impregnadas en alcohol y un mechero. Como ya informó este diario, el arrestado ya fue puesto a disposición del juzgado y permanece ingresado en la prisión de Teixeiro.