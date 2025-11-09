Un exminero de Meirama solicita la incapacidad permanente por silicosis

Desde 1980 hasta 2008, el valle de Meirama, en Cerceda, fue explotado como una mina de lignito a cielo abierto en la que el mineral extraído se quemaba en la central térmica construida a escasos metros para producir energía eléctrica. Una actividad que marcó un antes y un después para los vecinos del municipio y para cientos de mineros que trabajaron en ella.

Casi 30 años después de su cierre, un exminero ha solicitado la incapacidad permanente por silicosis, una enfermedad que se produce a causa de una exposición prolongada al polvo de sílice, y que provoca inflamación en los pulmones y en los ganglios linfáticos del tórax.

En este caso, el exminero de Meirama consiguió que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) le diera la razón frente al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). El tribunal considera que el trabajador sufrió una clara «indefensión», ya que el juzgado asturiano rechazó anteriormente incorporar pruebas médicas «esenciales» y no exigió a la Seguridad Social el expediente completo de incapacidad, pese a que sí existía y contenía documentación procedente de Eslovaquia, donde el afectado también había trabajado.

Esa omisión, según la sentencia, vulneró el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a la prueba, consagrado en el artículo 24 de la Constitución.

El expediente de incapacidad estaba tramitado y contaba con un dictamen médico del Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) desde marzo de 2024.

Sin embargo, el tribunal de instancia basó su fallo anterior en la premisa de que «no existía expediente», lo que llevó a desestimar la demanda. «Negar lo que constaba acreditado generó una indefensión efectiva al trabajador», afirma la resolución judicial.

Así, el alto tribunal autonómico asturiano anula todo el proceso y ordena retrotraer las actuaciones al momento anterior a la celebración del juicio. El Juzgado de Oviedo deberá ahora requerir al Instituto Nacional de la Seguridad Social el expediente completo, admitir las pruebas solicitadas y dictar una nueva sentencia «con libertad de criterio».

El hombre presentó su demanda el 18 de febrero de hace un año, alegando que había trabajado para diferentes empresas del sector de la minería y de construcciones subterráneas en todo el territorio español, entre ellas en Meirama. El demandante solicita ahora la incapacidad permanente por haber sido diagnosticado de silicosis en 2022 ante la Seguridad Social de Eslovaquia.