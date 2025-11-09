Ingresa en prisión un vecino de Carral acusado de cuatro robos con fuerza y otro de lesiones

Un vecino de Carral ha ingresado a prisión después de ser detenido por la Guardia Civil como presunto autor de cuatro delitos de robo con fuerza, uno de ellos en grado de tentativa, además de un delito de lesiones, otro contra la seguridad vial y los delitos de atentados, resistencia y desobediencia a los agentes de la Autoridad.

En concreto, el Instituto Armado ha detallado que los hechos ocurrieron a raíz de la denuncia interpuesta el día 21 de octubre por un supuesto delito de robo con fuerza, en grado de tentativa, en un establecimiento hostelero de la localidad de Carral. Así, la Guardia Civil inició una investigación para identificar al autor o autores.

En el transcurso de la investigación, los guardias civiles actuantes tuvieron conocimiento de la existencia de otros delitos de la misma índole en los términos municipales de Ordes y Carral, con similitudes en la autoría.

Como fruto del trabajo de campo realizado, identificaron al presunto autor, así como la presunta relación de esta persona con la fuga de un vehículo en un dispositivo preventivo de seguridad ciudadana en la N550 el día 17 de octubre y los delitos de atentado, resistencia y desobediencia a los Agentes de la Autoridad al agredir a un Policía Local de Carral el 28 de octubre en el transcurso de una identificación.

Con todo, se procedió a su detención y, junto con las actuaciones realizadas, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de A Coruña, decretando la Autoridad Judicial su ingreso en un Centro Penitenciario.