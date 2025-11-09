Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lleno de las Voces Veteranas de Culleredo en A Coruña

La Coral de Voces Veteranas del Concello de Culleredo actuó este sábado en el Circo de Artesanos de A Coruña. Ante un salón repleto, los mayores interpretaron un repertorio variado integrado sobre todo por temas tradicionales gallegos, traslada el Concello de Culleredo. Bajo la dirección de María Victoria Álvarez Acon, profesora del Conservatorio, la coral ya se prepara para los diversos conciertos que tiene programados hasta final de año.

