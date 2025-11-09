Una nueva arteria peatonal para Vilarrodís

El Concello de Arteixo recibirá proximamente el proyecto necesario para crear una gran arteria de comunicación peatonal en Vilarrodís. Actualmente el paseo fluvial que llega hasta el área recreativa de O Seixedo y las calles perpendiculares que tienen acera ya vertebran en gran medida Vilarrodís, pero ahora se pretende construir otro entronque desde la avenida Platas Varela, la principal zona de viviendas, con otros núcleos de población. Para ello, se proyecta una plataforma única por el interior, donde se recuperará un lavadero antiguo y se diseñará un nuevo parque. Además, esta obra permitirá que en el futuro el actual paseo fluvial crezca hacia el lado de A Maceira.

Esta ronda peatonal irá paralela al actual paseo fluvial, y supondrá la creación de otro itinerario seguro entre diferentes núcleos de población. El proyecto está en fase de redacción y saldrá a licitación el año próximo con un coste aproximado de un millón de euros.

La primera fase incluirá la construcción de cuatrocientos metros lineales de acera, ochocientos metros cuadrados de plataforma única (en esta zona todas las partes de la calle se situarán al mismo nivel y se conseguirá un calmado del tráfico rodado, dándole prioridad al peatón) y unos 1.100 metros cuadrados de nuevas zonas verdes, que en gran parte estarán situadas en un nuevo parque.

El proyecto tiene por objeto mejorar los siguientes aspectos en las calles afectadas: mejora del entorno de los pasos de peatones que pierden visibilidad debido al estacionamiento indebido de los vehículos; ubicación óptima de las marquesinas de autobús, con el objetivo de mejorar la seguridad de los vecinos y que estén más protegidos de las inclemencias meteorológicas.

El proyecto también pretende solucionar la escasez de mobiliario urbano y de zonas de descanso que fomenten la estancia en la vía pública. Otra de las metas es mejorar el tránsito de vehículos e incrementar la seguridad en los cruces. «Tenemos que luchar contra la linealidad y monotonía de los espacios públicos, que no invitan al paseo ni fomentan las relaciones entre los ciudadanos, en definitiva, crear espacios urbanos caracterizados y diferenciados, así como instalar elementos vegetales que humanicen los núcleos poblacionales», reza la memoria del proyecto.

Obras en la travesía de Meirás. // LOC

Urbanización de la travesía de Meirás en Meicende

Arteixo acaba de derribar tres casas que había expropiado previamente para para acometer la ampliación de la travesía de Meirás en Meicende, que en estos momentos está en obras con el objetivo de ampliar esta calle situada en el entorno escolar. El consistorio había abonado en su día 151.000 euros por los tres inmuebles.

La ampliación afecta al ámbito que se sitúa entre los números 59 y 63 en unas parcelas construidas en el entorno del recinto escolar, la iglesia y el parque público colindante. Actualmente en situación fuera de ordenación por ocupar suelo destinado a vial público conforme el planeamiento urbanístico del concello.

El proyecto de obra que se ha comenzado a ejecutar estos días supone una inversión de 233.000 euros, y tiene por objeto una nueva urbanización en la travesía de Meirás para obtener y urbanizar el ancho efectivo del vial tras la expropiación y demolición de las construcciones fuera de ordenación. Tras las demoliciones de estas tres casas se ha explanado el terreno y se está raseando la cota del vial para la formalización de una acera peatonal y una serie de plazas de aparcamiento en batería.

La zona de aparcamiento se separará de itinerario peatonal mediante una franja de dos metros de zona verde. Los accesos a las parcelas colindantes de la urbanización se mantienen en las mismas condiciones. Las obras también proyectan el desplazamiento de un poste incompatible con la urbanización para el tensado de líneas existentes y el soterramiento de líneas eléctricas nuevas en el ámbito que den servicio a las parcelas colindantes con la nueva urbanización.