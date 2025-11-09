Un pequeño Globo vuela en Betanzos en homenaje a sus "imprescindibles"

Una pequeña réplica del Globo de Betanzos voló en el mediodía de este domingo. La sorpresa sirvió de broche al homenaje a 12 de los "imprescindibles" en la elaboración de uno de los grandes símbolos del municipio.

El acto se celebró en la sala capitular del Concello de Betanzos, donde el patronato de la Fundación Globo de San Roque reconoció y obsequió con pins que replican el globo en plata a sus 12 artífices clave.

La alcaldesa y presidenta del patronato, María Barral, presidió el homenaje flanqueada por Emilio y Jaime Pita y junto a otros miembros del patronato y la Corporación municipal.