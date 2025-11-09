El PP cullerdense exige un «plan de choque» ante el «abandono» del deporte local
El PP de Culleredo propone elaborar un plan de choque «ante la situación de abandono del deporte local por parte del Gobierno municipal». Exige al alcalde, José Ramón Rioboo, que «cumpla los acuerdos adoptados por el pleno y active sin más demoras la reforma pendiente del pabellón de Tarrío, el plan de mantenimiento integral de todas las instalaciones deportivas y la convocatoria estable de ayudas anuales para los clubes».
Tras reunirse con entidades deportivas, los populares trasladan «un diagnóstico compartido»: «Hay goteras y humedades, los vestuarios están muy deteriorados, el parqué de las pistas está dañado, la limpieza es insuficiente y no hay conserjes ni tampoco revisiones de seguridad» aseguran. Critican que muchos clubes pagan reparaciones y material y recuerdan que la reforma del pabellón de Tarrío, «el ejemplo más grave y preocupante de la inacción municipal», se adjudicó en 2021 y sigue pendiente.
