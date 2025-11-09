Sale a flote la tradición marinera de Sada: Portos tramita la concesión del ecomuseo de Os Patexeiros

La Asociación Cultural Mariñeira Os Patexeiros de Sada está más cerca de hacer realidad un antiguo anhelo. Portos de Galicia ha iniciado los trámites para otorgar a este colectivo una concesión para su ecomuseo flotante, un espacio de divulgación de la cultura marinera que dispondrá de un pantalán para exhibir la flota de embarcaciones tradicionales y una oficina desmontable para usos expositivos.

Este ecomuseo se ubicará en la zona de transición entre el puerto deportivo y el muelle comercial, en un espacio adyacente al paseo marítimo. Según recoge el proyecto, que puede consultarse en la página web de Portos, esta lámina de agua «ha sido seleccionada estratégicamente por su visibilidad, accesibilidad y simbolismo, al situarse en un punto neurálgico para el vínculo ciudad-mar».

El pantalán dispondrá de 48 metros de longitud y tres de anchura y contará con 16 plazas de atraque. El acceso a esta infraestructura se resolverá mediante una pasarela articulada de 16 metros de longitud y dos de ancho.

Gráfico del pantalán donde se instalará el ecomuseo flotante. / LOC

El pantalán permitirá a los patexeiros exhibir su flota de embarcaciones tradicionales, muchas de ellas inscritas en el Registro de Embarcaciones Tradicionales y Barcos Históricos de la Xunta e incluye bucetas, botes polbeiros, dornas, traíñas y chalanas con aparejos tradicionales construidas entre 1979 y 2003. El plan incluye la adecuación de una parcela colindante para complementar este ecomuseo flotante con un espacio expositivo y de servicios. En este espacio se instalarán módulos prefabricados, concebidos como casetas desmontables, con el fin de proporcionar apoyo logístico, expositivo y cultural a la actividad del pantalán.

Lámina de agua en la que se instalará el ecomuseo de Os Patexeiros. / LOC

La apertura de los trámites para esta concesión salió este sábado a relucir en la entrega de los premios de la Copa Balbina. Este acto promovido por los patexeiros contó con la asistencia del presidente de Portos, José Antonio Álvarez Vidal, que agradeció la labor de este colectivo por «mantener vivo un patrimonio que es de todos» y expresó su deseo de poder hacer realidad cuanto antes este ecomuseo: «Es un espacio para el que tenéis todo el derecho. Os estamos muy agradecidos», reconoció.

En la misma línea, el alcalde de Sada, Benito Portela, se congratuló de que llegase finalmente a buen puerto una iniciativa que permitirá a toda la ciudadanía disfrutar de este patrimonio marinero.

Premios de la Copa Balbina y la Ecorregata Patexeira

Entrega de la Copa Balbina / LOC

La Asociación Cultural Mariñeira Os Patexeiros de Sada celebró este sábado la entrega de premios de la XVII Copa Balbina, que recayeron en los patrones del bote pulpeiro Canouro, la buceta O Neto de Osorio y O Pajarito. El acto incluyó además la entrega de los diplomas del primer curso de velas para mujeres, denominado Rumbo a Igualdade, y de los galardones de la primera Ecorregata Patexeira.

Entrega de diplomas a las participantes en el curso Rumbo a Igualdade / LOC

El colectivo celebró e «paso adelante» para incrementar la presencia de patronas con un curso en el que participaron, entre otras, la vicepresidenta del GALP Golfo Ártabro Sur, Patricia Amado. «No solo queremos conservar las tradiciones, también queremos trasmutarlas, conservar algunas, pero dejar de lado el sexismo», defendió el presidente de los patexeiros, Miguel Martínez.

La asociación reconoció además el esfuerzo de los participantes en la primera ecorregata con premios diseñados y entregados por usuarios de Aspace.

Un usuario de Aspace entrega uno de los premios de la ecorregata. / LOC

El acto finalizó con un sentido homenaje al recientemente fallecido José Manuel Borrazás, "un auténtico erudito que trabajó mucho por la memoria de Sada".