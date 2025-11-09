Una tortuga marina de 300 kilos aparece varada en una playa de Arteixo
El animal pudo haber muerto tras una colisión con una embarcación
Una tortuga marina de 300 kilos sorprendió a los vecinos de la zona de Suevos, en Arteixo, este viernes. El ejemplar, una tortuga laúd, apareció este viernes muerta en la playa de Auga Doce.
"Es la tortuga más grande que existe. Proceden de las aguas del Caribe que es donde tienen las colonias de cría, y luego se dispersan por el Atlántico alimentándose y creciendo para luego volver al Caribe y reproducirse", explica Alfredo López, biólogo del CEMMA.
El especialista explica que este tipo de tortugas son "poco frecuentes", pero que siempre "aparecen todos los años". Este tipo de animales suelen aparecer varadas por "las redes o por alguna colisión en una embarcación". En este caso todo apunta a lo segundo, ya que la tortuga presenta "una fractura en la concha".
Un equipo del CEMMA volverá este lunes al arenal para examinar de nuevo al animal en detalle. Tras esto, tendrá que ser el Concello el encargado de deshacerse del animal. "Suelen incinerarse. Esto es algo habitual, generalmente aparecen delfines de 50 a 150 kilos, pero a veces han aparecido ballenas de 20 toneladas. Por desgracia, el año pasado aparecieron 700 animales varados en las playas de Galicia", lamenta el biólogo.
