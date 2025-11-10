Denunciados manifestantes de O Temple por invadir la calzada

Varios participantes en la manifestación celebrada este viernes en O Temple en protesta por el mal estado de las pistas deportivas y los parques de la parroquia se enfrentan a denuncias de la Guardia Civil. El instituto armado identificó a varios manifestantes y denunció a algunos de ellos porque «intentaron invadir la calzada, con el consiguiente riesgo para la integridad de manifestantes y conductores, incrementado el riesgo dadas las condiciones climatológicas», explicó la Guardia Civil. Asistentes a la concentración, sin embargo, aseguran que se esperó a que el semáforo de Casa das Palmeiras se pusiera en verde para colocarse sobre el paso de cebra y hacerse ver por los coches detenidos frente a ellos o a que diesen permiso los guardias.

El instituto armado explica que las denuncias se interponen por infracciones a la Ley de seguridad ciudadana. Manifestantes insisten en que el momento de salir a la calzada «fue tenso pero ordenado» y no se puede afirmar que, en rigor, se interrumpiese el tráfico.

La protesta denunció el mal estado de las pistas deportivas y los parques de O Temple, donde además permanece cerrado el pabellón del colegio de O Graxal, a falta de una reparación impulsada por el Concello, que lo cerró por seguridad. Mientras, se instalará una carpa provisional.