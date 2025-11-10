Éxito de ventas y asistencia en la Feira do Mel de Oleiros

Perillo celebró este domingo la feria más dulce de Oleiros. La Feira do Mel congregó ayer bajo la polideportiva de la II República a cientos de personas que no dejaron pasar la oportunidad de llenar sus despensas con la miel de apicultores gallegos. La música de Semente Nova de Perillo y un concierto de la banda municipal amenizaron este mercado, que alcanza ya su trigésimo quinta edición y se ha consolidado en el calendario festivo de Oleiros.